* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 1 ноября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Узбекистан налаживает отношения с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и, возможно, даже признает их легитимность. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Для внешней политики Узбекистана характерна многовекторность», — заявил эксперт.

«Её особенностью является то, что Ташкент активно налаживает отношения с талибами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — пояснил Малашенко.

«Если кто-нибудь их и признает, то одним из первых будет Ташкент. Вполне возможно, что Ташкент и будет этим «самым первым», — заключил политолог.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.