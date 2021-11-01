Москва, 1 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Узбекистан проводит реформы в экономике, но главным его достижением является стабильность. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«У режима есть определённые достижения — во внутренней политике», — заявил политолог.

«Во внутренней политике это робкие, но всё же экономические реформы», — пояснил Малашенко.

«Установилась стабильность, нет ничего, что могло бы этой политике стабильности противодействовать. Там, в Узбекистане, абсолютно ничего не меняется», — пояснил Малашенко.