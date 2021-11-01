Москва, 1 ноября 2021, 21:38 — REGNUM Победа Шавката Мирзиёева на выборах президента Узбекистанабыла предрешена заранее. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.
«Шавкат Мирзиёев и должен был победить. Никакой интриги в этих выборах не было», — заявил эксперт.
«Все было известно заранее. Ничего нового мы там не видим», — пояснил Малашенко.
«В Узбекистане установился умеренно авторитарный режим, и я не вижу никаких перспектив для эволюции этого режима в каких-либо направлениях», — отметил политолог.