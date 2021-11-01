1 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 22:18 — REGNUM Власти Москвы планируют полностью отказаться от услуг мигрантов в сфере строительства. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр столицы, глава Стройкомплекса Андрей Бочкарёв. Он рассказал о нехватке рабочих рук у московских застройщиков, при этом мигранты на прежние зарплаты уже не согласны.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50−60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать, — сказал Бочкарёв. — Выход один. Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли — в среднем 150 тыс., у финского рабочего — 240 тыс., в Великобритании — 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в Стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы».

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По его словам, в процессе строительства должно быть втрое меньше людей, при этом зарплаты должны быть выше. Добиться этого, полагает заместитель мэра, можно за счёт технологических решений, а также общей механизации процесса.

Заявление Бочкарёва хотя и оказалось неожиданным, однако для него есть веские предпосылки. Главная из них — изменение статуса мигранта на рынке труда. Житель бывшего СССР больше не готов на любую работу за любые деньги. Наоборот, за последние годы мигранты укрепили положение на строительном рынке труда Москвы настолько, что могут диктовать условия работодателю — застройщикам. Те вынуждены повышать зарплаты, но при этом думают, как сбросить тяжелеющее ярмо.

Трудовые мигранты Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Уже сейчас зарплаты мигрантов на стройках Москвы являются привлекательными для многих граждан России. И если ставится вопрос о дальнейших повышениях — делать ставку на мигрантов и вовсе экономически нецелесообразно. Безусловно, вице-мэр в своём интервью направил недвусмысленный сигнал партнёрам по переговорам из соседних стран о том, что аппетиты должны иметь границы. Но всё же подозревать исключительно полемический приём или блеф не стоит — план, по всей видимости, действительно готовится.

Любопытно, что лоббисты от сферы строительства на протяжении длительного времени отстаивали миграционные послабления в условиях пандемии для граждан стран Туркестана. И вроде бы добились своего, границы открылись. Но перед пандемией дома в столице возводили 120 тыс. мигрантов, а сейчас, как оценил заместитель мэра, — лишь 40 тыс. Почему? Возможно, не все, кто приехал, пошли на стройки. Иностранных работников поглощает рынок бытовых услуг, торговля, транспортно-логистическая сфера (особенно такси и курьерская доставка). А есть ещё и ЖКХ, складские комплексы, различные производства. Кстати, большой вопрос, на который требуется понятный ответ: нужно ли России завозить из других стран таксистов, продавцов самсы, доставщиков бургеров?

Что ещё влияет на ситуацию? Политическое похолодание между Россией и Таджикистаном на фоне событий в Афганистане. На это, кстати, намекает и Бочкарёв, рассказывая об изменившемся национальном составе московских строителей-мигрантов. Будущее может стать и вовсе непредсказуемым, поскольку известно, что большинство этнических таджиков проживают именно в Афганистане и могут не только стать беженцами или новыми гражданами Таджикистана, но и проводниками радикальных идей.

Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке задуманы и даже начали реализовываться крупные проекты, где заменить труд мигрантов будет сложнее, чем в Москве. И то, что потоки иностранной рабсилы не бесконечны, наверняка обсуждается на закрытых совещаниях.

Важным обстоятельством являются преступления и правонарушения, совершённые мигрантами. Недавний пример у станции метро «Прокшино» в Москве показал, что для наведения порядка зачастую требуются немалые усилия правоохранительных органов. Как рассказал в интервью «Интерфаксу» глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в структуре преступности мигрантов «наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%».

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«В июле этого года около двухсот мигрантов из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку в Москве, в результате которой несколько участников столкновения получили ножевые ранения, были повреждены припаркованные автомобили, — привёл примеры наиболее громких эпизодов последних месяцев Бастрыкин. — В начале сентября в подмосковном городе Одинцово произошел конфликт с участием более двадцати вооруженных ножами выходцев из стран ближнего зарубежья. Аналогичные уличные столкновения трудовых мигрантов отмечены и в иных городах Московской, Амурской и Свердловской областей. В подмосковном Бужаниново двое мигрантов из Таджикистана зверски изнасиловали и убили пожилую женщину».

Глава СК предлагает «подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья».

Наконец, для московских властей есть ещё один вызов, о котором говорить почему-то не принято — ограниченность числа рабочих мест уже в обозримой перспективе. И хотя технологический прогресс не только забирает, но и создаёт рабочие места, без основополагающих сфер городской жизни они являются схожими с виртуальным пузырём — скажем так, не совсем обязательными. Времена, когда деятельность, к примеру, киберспортсмена окажется ценней для общества, чем работа штукатура, от современности далеки. Тогда как вокруг строительной сферы можно выстроить почти бесконечный рынок труда, продукцию которого, как следует из того же интервью Бочкарёва, можно поставлять на экспорт, как предлагают себя зарубежным партнёрам московские метростроители.

План мэрии Москвы по отказу от мигрантов в сфере строительства стоит приветствовать и пожелать ему эффективной реализации. И для столицы, и для России в целом он принесёт пользу.