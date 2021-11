Лондон, , 21:34 — REGNUM Любимая песня фанатов британской рок-группы Radiohead «Follow Me Around» наконец получил официальный релиз и появится на грядущей компиляции «Kid A Mnesia» после 20 лет с момента дебюта песни на концертах. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

«Follow Me Around» была впервые официально выпущена. Ее первоначальный релиз попал документальный фильм 1998 года «Знакомиться с людьми просто» во время саундчека Radiohead в Фукуоке, Япония. Том Йорк впервые представил трек публике в Торонто в октябре 2000 года, после того как фанаты провели онлайн-кампанию за то, чтобы «Follow Me Around» играла вживую.

Выход нового релиз Radiohead, который будет представлен на их предстоящем альбоме «Kid A Amnesiac», был объединен с музыкальным, в котором снимается Гай Пирс.