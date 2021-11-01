Иерусалим, 1 ноября 2021, 21:34 — REGNUM Израильские власти снесли водохранилище в городе Аль-Хадер, расположенном к югу от Вифлеема, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Василий Поленов. Вифлеем. 1882
Василий Поленов. Вифлеем. 1882

По утверждению агентства, местный активист Ахмад Салах сообщил, что техника израильских военных вошла в городской район Вади аль-Шами, где разрушила водохранилище. Снос был осуществлён на основании того, что хранилище построено без соответствующего разрешения.

Город Аль-Хадер расположен в четырёх км к югу от города Вифлеем, его население насчитывает около 12,5 тыс. человек.

Уточняется, что Израиль контролирует все водные ресурсы на Западном берегу, что заставляет местных жителей, лишенных свободного доступа к воде, самостоятельно строить хранилища для питьевой воды.

Читайте ранее в этом сюжете: С 1 ноября в Израиле вступили в силу новые правила въезда в страну