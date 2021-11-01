Иерусалим, 1 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Израильские власти снесли водохранилище в городе Аль-Хадер, расположенном к югу от Вифлеема, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Василий Поленов. Вифлеем. 1882

По утверждению агентства, местный активист Ахмад Салах сообщил, что техника израильских военных вошла в городской район Вади аль-Шами, где разрушила водохранилище. Снос был осуществлён на основании того, что хранилище построено без соответствующего разрешения.

Город Аль-Хадер расположен в четырёх км к югу от города Вифлеем, его население насчитывает около 12,5 тыс. человек.

Уточняется, что Израиль контролирует все водные ресурсы на Западном берегу, что заставляет местных жителей, лишенных свободного доступа к воде, самостоятельно строить хранилища для питьевой воды.