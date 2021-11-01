Скопье, , 22:25 — REGNUM 31 октября в Северной Македонии прошел второй, завершающий, тур местных выборов. Результаты показали, что лишь в двух из 44 муниципалитетов победу одержали женщины.

Даниела Арсовска Perunika89

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, мэром Скопье станет независимый кандидат Даниела Арсовска, которую поддержала ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).

Еще одна женщина, Жаклина Йовановска, возглавит мэрию Старого Нагоричана. Этого кандидата выдвинула правящая партия, Социал-демократический союз Македонии.

На местных выборах 2021 года среди 10 532 кандидатов в состав местных советов 55% составляли мужчины. При этом среди кандидатов на посты глав муниципалитетов женщины составляли всего 8,5%.

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