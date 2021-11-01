Рим, , 21:29 — REGNUM Синьхуа 1 ноября сообщает о состоявшейся накануне в Риме, на полях саммита «Группы двадцати», встрече главы МИД КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой стороны обсудили современное состояние и пути нормализации китайско-американских отношений.

Руководитель китайской дипломатии обратил внимание собеседника на то, что Конгресс США принял уже около трех сотен антикитайских законов; около 900 китайских субъектов экономики и должностных лиц внесены в ограничительные списки. Все это серьезно подрывает двусторонние отношения; кроме того, США организуют по всему миру кампанию давления на малые и средние страны в пользу сворачивания их отношений с КНР, что не соответствует ни духу, ни букве китайско-американских отношений и договоренностей. По мнению Ван И, опыт четырех десятилетий дипломатических отношений говорит о том, что вражда и выгода несовместимы, и двум государствам следует уважать законные интересы друг друга и относиться друг к другу, как к равным. При этом глава МИД КНР обратил внимание на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором он призвал не допустить раскола и новой холодной войны.

Ван И отдельно затронул тайваньский вопрос, отметив, что для двусторонних отношений он является наиболее чувствительным. В последнее время возросла напряженность обстановки в Тайваньском проливе; США по сути игнорируют тот факт, что существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью.

Э. Блинкен подтвердил приверженность США политике «одного Китая» и призвал в строительстве отношений руководствоваться принципом взаимного уважения, избегая напряженности и конфликтов. В заключение стороны обменялись мнениями по целому ряду международных вопросов, а также по ситуации вокруг Ирана, КНДР, в Афганистане и Мьянме.

Ранее сообщалось, что также прошли встречи Ван И с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Италии Марио Драги, главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, а также с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивелой и рядом других зарубежных руководителей и дипломатов.