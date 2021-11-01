Пекин, , 21:27 — REGNUM Китай предоставил Эквадору очередную партию вакцин от коронавируса CoronoVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом 1 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление главы Минздрава этой латиноамериканской страны Химены Гарсон.

Х. Гарсон встречала китайскую помощь в аэропорту столицы Кито вместе с послом КНР Чэнь Гою. Эквадорский министр выразила Пекину искреннюю благодарность за своевременную и нужную помощь. Китайский дипломат, со своей стороны, отметил, что его страна и дальше будет помогать Эквадору и другим развивающимся странам в борьбе с эпидемией и поддерживать их в целях вакцинации 85% населения, как непременного условия успешного экономического восстановления.

Ранее была опубликована статистика эквадорского Минздрава, из которой следует, что в стране уже привиты почти 10,3 млн человек.