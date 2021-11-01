Курган, 1 ноября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Курганские полицейские задержали в Москве подозреваемого в организации хищения более 9,5 млн рублей со счетов одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Цитата из к/ф «Джентельмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР

По версии следствия, 29-летний, ранее судимый житель Москвы разработал схему и привлёк для её реализации четырёх жителей Кургана, которые за вознаграждение зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а после открытия лицевого банковского счета получили бизнес-карту и терминалы для оплаты услуг. С помощью полученного от курганцев оборудования и доступа к счетам москвич похитил со счетов банка по более 9,5 млн рублей.

Житель Москвы обвиняется по ч.4 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счёта, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Он заключён под стражу.