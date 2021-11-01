Пекин, , 21:14 — REGNUM Китайские СМИ активно комментируют итоги очередного саммита «Группы двадцати», который завершился в Риме; КНР на нем представлял глава МИД Ван И, а партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин участвовал в форуме и выступил на нем в видеоформате. Об этом, в частности, 1 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в подписанной участниками Римской декларации стороны обязались принять энергичные меры по восстановлению глобальной экономики.

В итоговом документе подтверждается решающая роль многосторонних подходов, преодолению пандемии, поддержанию темпов глобального роста и сохранению обеспечивающих его цепочек поставок. Члены «двадцатки» подтвердили необходимость обеспечить всеобщий и справедливый доступ к вакцинам, средствам диагностики и терапии, уделяя особое внимание бедным и развивающимся странам.

Отдельно указывается приверженность участников целям Парижского климатического соглашения. Подчеркивается, что высокую оценку итогам саммита дал председательствовавший на нем итальянский премьер Марио Драги.