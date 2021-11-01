Курган, , 21:09 — REGNUM В Кургане предстанет перед судом москвичка по обвинению в совершении в 2005 году убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ сКР по Курганской области.

Убийство +

По данным следствия, в январе 2005 года в Кургане обвиняемая вместе с группой лиц проникла в квартиру предпринимательницы. Жертву связали, затем задушили. Затем обыскали квартиру погибшей, похитив ценное имущество и деньги на общую сумму более 620 тысяч рублей. Обвиняемая сразу же покинула пределы области и спустя 16 лет была обнаружена уже как 37-летняя жительница Москвы.

Раскрыть убийство предпринимательницы удалось благодаря современным методам проведения исследований. Генетические ДНК-следы обвиняемой были обнаружены на изъятых на месте происшествия уликах.

Москвичка обвиняется по п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений»).