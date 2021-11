Нью-Йорк, США, , 21:08 — REGNUM Во время своего выступления в рамках музыкального фестиваля Rolling Loud в Нью-Йорке американский хип-хоп исполнитель Трэвис Скотт исполнил куплет своей невыпущенной песни под называнием «Escape Plan». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Рэп Antonio Rull

Несмотря на то, что Скотт еще не поделился подробностями альбома грядущего «Utopia», в который войдет исполненный трек, он упомянул о записи еще в сентябре: «Медицина, уход за больными, быть лучшим человеком, говорить, язык, общение — вы знаете, утопическое государство. Вот о чем мой альбом».

https://www.instagram.com/p/CVs2z_fP4Js/

В прошлом месяце ходили слухи, что Трэвис Скотт может выпустить микстейп «Dystopia» до альбома «Utopia». Трэвис Скотт еще не анонсировал свой грядущий альбом «Utopia» официально.