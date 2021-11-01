Приштина, , 21:20 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 1 ноября совместно с главой американского посольства, представителями миссии ЕС в Косово EULEX и тюремным департаментом в составе министерства здравоохранения представила проект строительства медицинского института по работе с лицами с особыми потребностями, который будет действовать в составе исправительного центра города Дубрава и будет направлен на медицинское обслуживание заключенных, в том числе лиц с особыми потребностями.

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org]

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в центре будет предоставлена помощь немым и глухим заключенным, заключенным с протезами и инвалидными колясками, заключенным, нуждающимся в поддержке жизненных функций, пожилым заключенным, заключенным, склонным к суициду и страдающим психологическими расстройствами, заключенным с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что создание центра в Косово имеет целью установление европейских стандартов для ускорения вступление края в Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании заключённые устроили недельную голодовку