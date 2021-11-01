Сантьяго, , 20:57 — REGNUM Ультраправый кандидат в президенты Чили Хосе Антонио Каст вышел в лидеры президентской кампании, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на издание El Comercio.

Граффити в Сантьяго. Чили Rafa Alves

Издание основывает такое утверждение на данных соцопроса Pulso Ciudadano, опубликованного 31 октября.

В ходе него 22,2% опрошенных заявили, что, если бы выборы состоялись 31 октября, то они бы отдали свои голоса за 55-летнего адвоката, кандидата от Республиканской партии Хосе Антонио Каста, известного своими положительными оценками фашистской диктатуры Пиночета.

На втором месте по популярности оказался кандидат от левой коалиции Габриэль Борик, за которого проголосовали бы 17,4% опрошенных, Третье место досталось сенатору от христианских демократов Ясна Провосте (9,5%).

На четвертом месте — кандидат партии «За народ» Франко Париси (7,3%), обогнавший представителя правящих правоцентристов, экс-министра социального развития Себастьяна Сичеля (6,9%).

Напомним, президентские выборы в Чили назначены на 21 ноября.

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