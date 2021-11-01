Женева, Швейцария, , 20:52 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 296 434 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 4671 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 1 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 246 594 191 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 4 998 784 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Великобритания, Россия, Турция, Украина, Германия, Индия, Румыния, Бразилия и Иран.