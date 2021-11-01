Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. 1 ноября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего тринадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В сборную вошли три игрока «Зенита». Самым ценным игроком тура с оценкой 8.6 был признан бразильский нападающий «сине-бело-голубых» Клаудиньо, отметившийся во встрече с московским «Динамо» одним забитым мячом.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Помимо Клаудиньо, в символическую сборную 13-го тура вошли Илья Лантратов («Химки», 8.0), Боян Йокич («Уфа», 7.6), Алексей Никитин («Уфа», 7.7), Ярослав Ракицкий («Зенит», 8.0), Георгий Зотов («Рубин», 7.4), Зурико Давиташвили («Арсенал», 7.2), Кингс Кангва («Арсенал», 8.3), Илья Берковский («Нижний Новгород», 7.6), Сердар Азмун («Зенит», 8.2) и Матео Кассьерра («Сочи», 8.1).

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в одиннадцати матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.