Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:46 — REGNUM На Ямале 1 ноября 2021 года главой Приуральского района вновь избран Иван Сакал. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Иван Сакал Пресс-служба главы Приуральского района ЯНАО

На пост главы района претендовали четыре кандидата. Все они представили свои программы развития района на ближайшие годы и ответили на вопросы членов комиссии.

«История и судьба района или города не начинается с избрания нового главы и не заканчивается с его уходом. Но каждый из нас обязан внести свой весомый вклад в развитие родного края», — обозначил свою позицию Иван Сакал, переизбранный на следующие пять лет.