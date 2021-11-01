Москва, , 20:43 — REGNUM В Москве за январь-октябрь 2021 года наложено более 129 млн рублей штрафов за несоблюдение ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщили 1 ноября в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что за девять месяцев в столице было составлено 5948 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение мер по профилактике распространения коронавируса.

«Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила более 129 млн рублей», — уточнил в оперативном штабе.

Сообщается также, что столичным управлением Роспотребнадзора в досудебном порядке и по решениям судов за период с начала года была приостановлена деятельность 693 объектов в Москве.