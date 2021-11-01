Аддис-Абеба, 1 ноября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Переговоры с правительством Эфиопии исключены, заявил 1 ноября командующий отрядами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) Цадкан Гебретенсе.

Vob08 Аддис Абеба. Эфиопия

Об этом 1 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на BBC Africa.

При этом вождь мятежников Тыграя заявил, что война подходит к концу.

«Нет ничего, что можно было бы решить путем переговоров», — сказал Цадкан Гебретенсе.

В свою очередь, правительственные силы Эфиопии обвинили отряды мятежников Тыграя в убийстве десятков мирных жителей в городе Комболча, что категорически отрицают в НФОТ.

Напомним, бои в эфиопском регионе Тыграй продолжаются почти год. За это время погибли тысячи людей, свыше двух млн. стали беженцами.