Улан-Батор, 1 ноября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Монголии смягчена часть ковидных ограничений, связанных с публичными мероприятиями. Об этом 1 ноября сообщил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии разрешила проводить культурные и спортивные мероприятия с 1 ноября, доля зрителей в помещении не должна превышать 50% мест. Для посещения публичных мероприятий жителям Монголии придется сдать тест на коронавирус или получить бустерную дозу.

«У нас в запасе есть 2,8 млн доз вакцины. Призываю людей получить третью дозу вакцины от коронавируса. Это очень важно. Мы требуем от жителей для посещения публичных мероприятий сдать тест на коронавирус. Тест будет платным, цена — 20 000 тугриков. Те, кто уже получил третью дозу вакцины, ПЦР-тест могут не сдавать. В местах, где организуются мероприятия, будут работать мобильные пункты вакцинации», — заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

В Монголии более 65% населения получили 2 дозы вакцины, а 23% — бустерную дозу. В стране с 13 сентября начали вводить третью дозу всем гражданам старше 18 лет.

Отметим, что в Монголии в последние дни снижается количество новых случаев COVID-19. В период с 25 октября по 1 ноября суточный прирост составлял примерно 1200−1600 человек, за 31 октября в стране выявлен 921 новый случай заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за минувшие три месяца.

С начала пандемии в стране зафиксированы 361 505 случаев COVID-19, за это время умерли 1684 пациентов с коронавирусом.