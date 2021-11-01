Троицк, Челябинская область, 1 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области 1 ноября отключали центральное водоснабжение. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

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Причиной стало ухудшение качества воды в реке Уй. Там обнаружили превышение по содержанию аммиака. Решением комиссии по ЧС на территории города был введён режим повышенной готовности. Комиссия приняла решение отключить водоснабжение, чтобы избежать негативных для здоровья горожан последствий.

После отключения водоснабжения оборудование водозабора было промыто и дополнительно хлорировано. С 18:00 по местному времени вода снова начала поступать в дома жителей Троицка.