Ярославль, 1 ноября 2021, 20:30 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал о планах повысить штраф за проезд в общественном транспорте. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас штраф за безбилетный проезд составляет 100 рублей. Он установлен в региональном законе об административных правонарушениях. Еще в 2019 году губернатор хотел поднять штраф до 500 рублей, но против выступили депутаты областной думы. В 2021 году о повышении заговорили уже депутаты муниципалитета, но вновь безрезультатно. Теперь на эту тему высказался и мэр.
Мэр пообещал, что будет развивать систему оплаты проезда, в том числе через увеличение количества валидаторов.
Сейчас с оплатой проезда в Ярославле постоянно возникают сложности. На транспортных предприятиях не хватает кондукторов, часто плату собирает водитель. Время от времени между кондукторами и пассажирами возникают конфликты из-за сбоев с оплатой проезда по картам. Как исправить эту ситуацию, мэр Ярославля не сказал.
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