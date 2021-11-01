Ярославль, , 20:30 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал о планах повысить штраф за проезд в общественном транспорте. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валидатор Yarregion.ru

Сейчас штраф за безбилетный проезд составляет 100 рублей. Он установлен в региональном законе об административных правонарушениях. Еще в 2019 году губернатор хотел поднять штраф до 500 рублей, но против выступили депутаты областной думы. В 2021 году о повышении заговорили уже депутаты муниципалитета, но вновь безрезультатно. Теперь на эту тему высказался и мэр.

«Мы действительно обсуждаем этот вопрос. Однако никаких повышений штрафов в Ярославле не планируется до того момента, пока не будет четко налажена система оплаты проезда и контроля оплаты. Но повышать штрафы необходимо, потому что мониторинг показывает, что число перевезенных пассажиров сильно отличается от количества проведенных оплат проезда. Чтобы общественный транспорт мог развиваться, мы должны обеспечить оплату проезда всеми пассажирами. Или повысить стоимость проезда, переложив проблему на добросовестных ярославцев, которым придется платить за себя и «за того парня». Я категорически против второго варианта», — написал Владимир Волков.

Мэр пообещал, что будет развивать систему оплаты проезда, в том числе через увеличение количества валидаторов.

«Штрафы увеличим только тогда, когда будет полностью налажена четкая система оплаты проезда. Мы над этим работаем. Честным ярославцам переживать не о чем. А переживания «зайцев» меня волнуют мало. Вернее — совсем не волнуют», — написал Владимир Волков.

Сейчас с оплатой проезда в Ярославле постоянно возникают сложности. На транспортных предприятиях не хватает кондукторов, часто плату собирает водитель. Время от времени между кондукторами и пассажирами возникают конфликты из-за сбоев с оплатой проезда по картам. Как исправить эту ситуацию, мэр Ярославля не сказал.

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