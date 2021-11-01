Рамалла , , 20:28 — REGNUM Организация освобождения Палестины (ООП) объявила две неправительственные группы Израиля террористическими организациями в ответ на аналогичные меры, принятые израильскими властями, сообщает 1 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Israel Hayom.

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Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц объявил шесть палестинских правозащитных организаций «террористическими», за их «связь» с Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП), который в Израиле, США и ЕС считается террористическим образованием.

В ответ на это в ООП объявили о признании террористическими находящиеся в Иерусалиме НПО Monitor и организации Regavim за их «сотрудничество со службой безопасности «Шабак» и правительством оккупированной территории».

Стоит отметить, что НПО Monitor осуществляет наблюдение и анализ результатов деятельности международного сообщества НПО, а Regavim отслеживает незаконное строительство палестинцами на Западном берегу и юридически борется с ним.

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