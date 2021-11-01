Тбилиси, , 20:50 — REGNUM Миссия Европейского союза в Грузии пришла к выводу, что выборы в местные органы власти в целом были хорошо организованными и конкурентными, хотя имели место и определённые недостатки, сообщает 1 ноября грузинская телекомпания «Рустави 2».

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После второго тура выборов представительство ЕС в Грузии по согласованию с главами представительств стран ЕС, аккредитованных в стране, опубликовало свои комментарии. «ЕС по-прежнему выражает свою благодарность избирателям, сотрудникам избирательной администрации и местным наблюдателям за их участие и усилия в условиях пандемии covid-19», — говорится в заявлении миссии ЕС.

«Мы тепло приветствуем миссию ОБСЕ/БДИПЧ и миссию Европейского парламента по наблюдению за выборами во время второго тура. Миссия вновь пришла к выводу, что выборы в целом были хорошо организованными и конкурентными, хотя также были зафиксированы недостатки и существенный дисбаланс между ресурсами», — утверждается в заявлении миссии ЕС.

Напомним, что 30 октября в Грузии прошёл второй тур выборов в местные органы власти, победу в котором одержала правящая партия «Грузинская мечта».