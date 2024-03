Найроби, 7 февраля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Кения, Руанда и Танзания были названы наиболее привлекательными для инвестиций странами Восточной Африки, сообщает Daily Mnoitor Uganda.

Исследование было проведено Южноафриканским коммерческим банком (RMB).

Индекс инвестиционной привлекательности RMB оценивал экономическую и производственную среду стран, чтобы оценить их потенциал для привлечения инвестиций.

По данным доклада Where to invest in Africa 2019, производственная среда в Африке улучшилась по сравнению с 2017 годом.

В Восточной Африке Кения была названа наиболее привлекательной страной для инвестиций, на втором месте — Руанда, на третьем — Танзания.

В Восточной Африке также есть страны, названные худшими для ведения бизнеса — Южный Судан, ДР Конго, Бурунди.

Общеафриканский рейтинг возглавляет Египет, затем идет ЮАР, Марокко, Эфиопия и Кения. Руанда и Танзания заняли шестое и седьмое место в Африке.