В Югре травмирован скатившийся с горки на дорогу ребёнок
Сургут, Югра, 1 ноября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) с самодельной горки скатился 10-летний мальчик, попав под колёса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по ХМАО.
Андрей Репин ИА REGNUM
Катание с горки
Инцидент произошёл 31 октября. Ребёнок скатился с возвышенности на тюбинге прямо на проезжую часть во дворе. Школьник госпитализирован.
Дорожные полицейские обратились к родителям с просьбой разъяснить смертельную опасность подобных горок.