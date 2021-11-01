Сургут, Югра, 1 ноября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) с самодельной горки скатился 10-летний мальчик, попав под колёса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по ХМАО.

Андрей Репин ИА REGNUM Катание с горки

Инцидент произошёл 31 октября. Ребёнок скатился с возвышенности на тюбинге прямо на проезжую часть во дворе. Школьник госпитализирован.

Дорожные полицейские обратились к родителям с просьбой разъяснить смертельную опасность подобных горок.