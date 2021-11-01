Мадрид, , 20:09 — REGNUM 1 ноября в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» в матче двенадцатого тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Сельтой» из Виго. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспнондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Райо Вальекано»: Столе Димитриевски, Никола Мараш, Алехандро Катена, Иван Баллиу, Фран Гарсия, Санти Комесанья, Исаак паласон, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Оскар Валентин, Радамель Фалькао.

«Сельта»: Матиас Дитуро, Нестор Араухо, Хавьер Галан, Кевин Васкес, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Фран Бельтран, Ренато Тапиа, Брайс Мендес, Тиаго Гальярдо, Санти Мина.

В стартовый составом составе «небесных» выйдет 25-летний экс-нападающий «Валенсии» Санти Мира, который, забив четыре мяча в текущем сезоне, является лучшим бомбардиром «Сельты».

На данный момент «Райо Вальекано» с девятнадцатью очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта», набрав лишь десять очков, идет восемью строчками ниже.