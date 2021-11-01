Киев, , 20:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав в этом списке своего предшественника Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, поведённого социологической службой Центра имени Разумкова.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Участникам опроса было предложено назвать политиков, голосовать за которых на выборах президента Украины они не стали бы «ни при каких обстоятельствах».

Согласно представленным результатам, Владимира Зеленского в числе таковых назвали 31,9% респондентов, Пётра Порошенко — 31,6%. В первую пятёрку вошли также Виктор Медведчук с антирейтингом 24,7%, Юрий Бойко — 24%, Олег Ляшко — 15%.

Вместе с тем Вадимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге политиков, которых украинцы хотели бы видеть своим президентом. О готовности отдать за него свой голос заявили 18,7% респондентов. Далее в списке разместились Пётр Порошенко — 12,7%, Юрий Бойко — 6,2%, Дмитрий Разумков — 5,5%, Юлия Тимошенко — 5%.

Уточняется, что исследование проводилось с 23 по 27 октября методом телефонного опроса среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольныхКиевутерриторий Донбасса.