Киев, 1 ноября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав в этом списке своего предшественника Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, поведённого социологической службой Центра имени Разумкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Участникам опроса было предложено назвать политиков, голосовать за которых на выборах президента Украины они не стали бы «ни при каких обстоятельствах».

Согласно представленным результатам, Владимира Зеленского в числе таковых назвали 31,9% респондентов, Пётра Порошенко — 31,6%. В первую пятёрку вошли также Виктор Медведчук с антирейтингом 24,7%, Юрий Бойко — 24%, Олег Ляшко — 15%.

Вместе с тем Вадимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге политиков, которых украинцы хотели бы видеть своим президентом. О готовности отдать за него свой голос заявили 18,7% респондентов. Далее в списке разместились Пётр Порошенко — 12,7%, Юрий Бойко — 6,2%, Дмитрий Разумков — 5,5%, Юлия Тимошенко — 5%.

Уточняется, что исследование проводилось с 23 по 27 октября методом телефонного опроса среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольныхКиевутерриторий Донбасса.