Стокгольм, , 20:19 — REGNUM В Швеции на текущей неделе пройдет съезд «Социал-демократов», в ходе которого будет избран новый лидер партии. Как ожидается на смену Стефану Лёвену придет нынешняя министр финансов Магдалена Андерсон, которая также займет пост премьер-министра. 1 ноября в эфире телеканала SVT собравшиеся в студии политические эксперты из числа журналистов крупнейших изданий рассказали о том, кто станет преемником Андерссон.

Швеция

Так, Йонна Сима, журналистка Aftonbladet и политический эксперт Йоран Грейдер сошлись на том, что потенциально кресло Андерсон может занять глава муниципального совета в Сёдертелье Боэль Годнер.

В свою очередь Сима также отметила, что нынешний начальник полиции Швеции и бывший глава Службы безопасности Швеции Андерс Турнберг является возможным кандидатом на должность министра внутренних дел.

Напомним, что съезд «Социал-демократов» начнется в среду, 3 ноября, и продлится до воскресенья, 7 ноября.