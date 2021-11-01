Скопье, , 20:10 — REGNUM Крупнейшая албанская партия в Северной Македонии Демократический союз за интеграцию 1 ноября заявила о своей абсолютной победе на втором туре местных выборов, который состоялся 31 октября, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Мусульманские жители Куманово. Северная Македония TekstPetersen]

«Демократический союз за интеграцию в этом избирательном цикле выступил в качестве абсолютного победителя, поскольку одержал победу в большинстве муниципалитетов, где вступил в гонку», — говорится в заявлении партии.

В ходе первого тура Демократический союз за интеграцию одержал победу в 10 муниципалитетах, еще одну победу партия одержала во втором туре.

Демократический союз за интеграцию входил в правящую коалицию наряду с проигравшим выборы Социал-демократическим союзом за интеграцию, лидер которого подал в отставку вечером по объявлении первых итогов выборов.

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