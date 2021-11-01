Нижний Новгород, , 19:51 — REGNUM В 2020 году в Нижегородской области дети до 14 лет чаще всего страдали от болезней органов дыхания, травм и и отравлений. Такие данные опубликовали нижегородские СМИ со ссылкой на Нижегородстат 1 ноября.

Дети Цитата из м/ф «Хозяйка детского дома». Реж. Валерий Кремнев. 1983. СССР

По данным ведомства, всего за медицинской помощью в 2020 году дети обратились 891 833 раз.

«Чаще всего встречались болезни органов дыхания — 676 306, травмы и отравления — 29 250, болезни кожи и подкожной клетчатки — 29 140, а также инфекционные и паразитарные болезни — 25 331. Новообразования возникали у несовершеннолетних жителей региона 2 287 раз, а болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена веществ — 2 503, в том числе сахарный диабет — 132 раза», — цитирует пресс-службу Нижегородстата портал «В городе N».

Кроме того, в ведомстве уточнили какие заболевания стали «основными причинами смертности детей до 14 лет в регионе в прошлом году».

«71 ребенок умер в результате различных состояний, возникающих в перинатальном периоде. 48 детей скончались от травм, отравлений и других последствий воздействия внешних факторов. 32 ребенка умерли из-за врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений, 18 — от болезней нервной системы, а 13 — от новообразований».