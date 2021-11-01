Стокгольм, 1 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, в Глазго стартовал климатический саммит, в котором наряду с другими лидерами стран принял участие премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Свое выступление он начал с заявления о том, что ЕС сократит выбросы как минимум на 50% к 2030 году, передает телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Стефан Лёвен

Лёвен также подчеркнул, что Швеция немало сделала и до сих пор продолжает делать в вопросе перехода к зеленой экономике.

«В 2015 году Швеция обязалась стать первым государством всеобщего благосостояния, свободным от полезных ископаемых, к 2045 году», — напомним премьер-министр.

Шведский лидер также призвал обратиться к призывам младших поколений:

«Давайте прислушаемся к нашим детям и молодежи и к тому, к чему они нас побуждают».