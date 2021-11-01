Нижний Новгород, 1 ноября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода не смогут купить в рассрочку абонемент на платные автомобильные парковки, поскольку такая услуга не предусмотрена. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья сегодня, 1 ноября.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

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В городской администрации отмечают, что нижегородцы имеют возможность заплатить за час пребывания на парковке или же приобрести абонемент на месяц, на три месяца или на год, только сразу заплатив всю полагающуюся сумму.

При этом при расчёте платы будет применяться понижающий коэффициент для единовременного авансового платежа за пользование одним местом на автопарковке.

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