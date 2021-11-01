Рустави, Грузия, 1 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Несколько сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили объявили о начале голодовки, сообщает 1 ноября грузинский телеканал «Формула».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания тюрьмы № 12 города Рустави, где содержится бывший президент. Нино Мчедлидзе, одна из митингующих, говорит, что начинает голодовку в знак протеста и не остановится до тех пор, пока не будут защищены права Михаила Саакашвили. Вместе с Мчедлидзе к этой форме протеста обратился еще один гражданин.«У нас не осталось другого пути, необходимо обратиться к крайним формам протеста. Иначе это правительство не уйдет. Я буду голодать до тех пор, пока наш третий президент не будет освобожден и пока его права не будут защищены», — сказала Мчедлидзе.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Михаил Саакашвили в тюрьме объявил голодовку.