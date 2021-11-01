Ханты-Мансийский район, Югра, , 19:40 — REGNUM В Югре 1 ноября 2021 года главой Ханты-Мансийского района вновь избран со сроком полномочий на пять лет Кирилл Минулин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Кирилл Минулин Пресс-служба главы Ханты-Мансийского района

На конкурс документы подали три претендента. На собеседовании кандидаты представили программы по развитию муниципального образования. Конкурсный отбор прошли два кандидата — Александр Витвицкий и Кирилл Минулин.

И 1 ноября состоялось открытое голосование депутатов думы Ханты-Мансийского района, по итогам которого главой Ханты-Мансийского района вновь стал Кирилл Минулин.