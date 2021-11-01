Тирана, 1 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В Албании с понедельника, 1 ноября, стали проводить бустерную вакцинацию лиц старше 60 лет, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Timuspics Влёра, Албания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Также с этого дня в стране начали проводить вакцинацию подростков старше 16 лет. Вакцинацию детей в возрасте от 12 до 16 лет проводят в случае наличия тяжелых хронических заболеваний и только с согласия родителей.

Вакцинацию детей и бустерную вакцинацию в Албании проводят исключительно препаратом Pfizer. Одна доза этой вакцины обходится бюджету Албании в 12 долларов США.

В вакцинации приняли участие около 35% граждан Албании.