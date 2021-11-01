Бишкек, 1 ноября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров уволил заместителя министра сельского хозяйства Марсбека уулу Ильича в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 1 ноября.

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Поводом для этого послужил арест высокопоставленного чиновника, подозреваемого в реализации коррупционных схем в сфере экспорта сельхозтоваров.

По версии следствия, Марсбек уулу Ильич и его предшественник на посту замминистра Амангелди Исаев вступили в сговор с несколькими фирмами и в течение нескольких лет создавали искусственные барьеры, из-за которых местные экспортёры не могли беспрепятственно вывозить сельхозпродукцию в страны Евразийского экономического союза.

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