Йошкар-Ола, 1 ноября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Марий Эл Светлана Булатова предлагает закрыть в регионе рестораны, кафе, бары, торгово-развлекательные центры и объекты розничной торговли, организации, оказывающие бытовые услуги. Соответствующее предписание пришло на имя главы республики Александра Евстифеева, сообщает пресс-служа регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

Глава Марий Эл провел совещание, на котором были рассмотрены варианты введения и невведения локдауна. По итогам совещания принято решение отложить возможное ужесточение антиковидных мер до конца текущей недели. Оно будет зависеть от выполнения руководителями хозяйствующих субъектов уже действующих ограничений, в том числе пропуска посетителей только по QR-кодам, соблюдения жителями масочного режима и социальной дистанции. Ожидается, что эти меры должны привести к снижению уровня заболеваемости COVID-19.

По словам главы минздрава республики Марины Паньковой, ситуация в Марий Эл стабильно тяжелая, однако наметилась тенденция к снижению ежедневного числа госпитализаций.

«Тем не менее, пока количество поступающих в инфекционные стационары остается на высоком уровне… Свободный коечный фонд составляет 15% при нормативе 20%», — отметила министр и добавила, то пока остается резерв коек, который еще полностью не введен.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября в Марий Эл QR-код вакцинированного или переболевшего требуется при посещении непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 400 кв метров, а также торговых, торгово-развлекательных центров. Необходимо предъявлять цифровой сертификат в салонах красоты и в организациях бытовых услуг, в музеях, библиотеках, дворцах культуры, домов творчества, в организациях подготовки водителей автотранспорта и сохранения охотничьих ресурсов, туристических агентств, в организациях по заключению пари, а также по осуществлению тренировок спортсменов.