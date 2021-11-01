Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:32 — REGNUM В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области 17-летний подросток 31 октября взобрался на вышку линии электропередачи и погиб от удара током. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, около 16:30 компания подростков гуляла в поле недалеко от железнодорожных путей на территории города Гусь-Хрустального. В какой-то момент 17-летний юноша направился к вышке линии электропередачи и стал на неё взбираться, хотя друзья просили его спуститься. Поднявшись на высоту около 40 метров, подросток стал спускаться вниз и зацепился за электрический кабель. От удара электрическим током он сорвался вниз и упал на землю, получив многочисленные телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Организована доследственная проверка. В её рамках следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. В ведомстве отметили, что погибший 17-летний юноша увлекался подъёмами на большие высоты.