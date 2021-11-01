Нижний Новгород, 1 ноября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Компания «Экомет — С» из Ленинградской области по заказу «Росатома» займётся вывозом и хранением радиоактивных отходов из Нижегородской области, передаёт «В городе N».

Clker-Free-Vector-Images Радиация

Работы, которые оценили в более чем 940,5 млн рублей, будут оплачены из федерального бюджета.

Подрядчик должен будет до 30 ноября 2023 года извлечь радиоактивные материалы из хранилища и двух сооружений, построенных в 80-е годы прошлого столетия при НИИ экспериментальной физики в городе Сарове, кондиционировать их и разместить на временное хранение.

При этом работающей с радиоактивными отходами компании нужно будет создать всю необходимую для этого инженерную инфраструктуру.

ИА REGNUM напоминает, что Российский Федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики был основан в 1946 году и внёс определяющий вклад в создание ядерного оружия в СССР.

В настоящее время он входит в состав госкорпорации «Росатом». В центре ведутся работы по совершенствованию ядерного оружия.