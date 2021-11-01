1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 20:10 — REGNUM По состоянию на 1 ноября в мире от последствий коронавирусной инфекции уже скончались более 5 млн человек. При этом больше всего носителей SARS-CoV-2 выявлено в США — 45 млн 970 тыс. 881. От последствий заражения там скончались более 745,6 тыс. пациентов. На втором месте по числу заболевших стоит Великобритания (9,1 млн человек). Далее идёт Россия почти с 8,337 млн заразившихся коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отметим, что потери такого рода могли бы уничтожить практически всё население Мельбурна или большую часть Сингапура. При этом эксперты утверждают, что 5 млн — это заниженная цифра. Многие страны не могут точно зафиксировать число людей, умерших от COVID-19, в том числе Индия и африканские государства; под сомнение также ставится достоверность данных из России, сообщает The New York Times.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Люди, которые не сталкивались с COVID-19, не знают, насколько это опасно! Я потерял отца, я знаю, как страшно перебольеть что-то вроде штамма «Дельта» во время второй волны в Индии. Это может убить вас, так что не шутите с COVID-19», — призывает @susmitchakrabo1.

«Можете ли вы поверить, что в Китае за это время погибло всего 4500 человек? Очень подозрительно», — отмечает @susmitchakrabo1.

«Цифры обманывают. Только в Индии погибло 4 миллиона человек», — пишет @sanahunzai.

Врачи в защитных костюмах. Индия (сс) Javed Anees

«5 миллионов подтвержденных смертей. Предполагается, что еще предстоит подсчитать 2−4 миллиона НЕПОДТВЕРЖДЕННЫХ смертей. И еще миллионы по всему миру», — отвечает @CumSlutKinnie.

«Это число просто непостижимо для человека… Такое большое количество потерянных жизней… И это неполный подсчет… Абсолютно ужасно…» — комментирует @jacobdrj.

«Это всё же лучше, чем испанский грипп», — считает @kaya_masters.

«Несомненно, гораздо выше», — соглашается @rizztizzz.

«А теперь покажите, сколько умерло от ожирения», — просит @Kalogrym.

«Напоминаю: в 2020 году от рака умерло 10 миллионов человек, и удивительно, что это никого не волнует», — подчеркивает @Nights64.

«Какой позор! Некоторые страны всё еще стремятся политизировать вирус, пытаясь избежать расследования и уйти от своей международной ответственности. Вспомните, когда началась эпидемия, эти страны ни во что не верили, и они потерпели поражение!» — негодует @GuDada12.

» — Месяц назад он сдал положительный анализ, давайте запишем, что он умер ковида. — Но у него в голове 12-сантиметровый шип. — Тогда просто вытащи его и запиши как COVID-19», — пишет @MauveFungus.

Палата реанимации в инфекционном госпитале в России Александр Куликов (с) ИА REGNUM

«Да, я действительно смеялся над фразой «несомненно выше»… более вероятно, что настоящая цифра чрезвычайно низкая», — отвечает @Ambrienne.

«А вы продолжаете продвигать капиталистическую систему, из-за которой мы в первую очередь попали в этот бардак», — жалуется @IanHFLMusic.

«Число безмозглых также увеличилось на несколько миллиардов», — уверен @WaterfallNow.

«В США ежегодно умирают около 41 тысячи только от сигарет. Никого не волнует», — напоминает @Bildad72758318.

«Общее число, несомненно, намного меньше» … исправил за вас», — комментирует @MatthewElston8.

«Свежие новости: 0,064% населения Земли умерло от COVID за полтора года. Исправил для вас заголовок», — помогает @minute_blog.

Коронавирус в Иране (сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com

«От ковида» — это ложь. Точнее будет сказать — от осложнений, вызванных ожирением и сопутствующими заболеваниями. Они являются основной причиной смерти», — считает @remymknz.

«Еще одна брехня. Все смерти сегодня записывают в графу «ковид», — не соглашается @bubblesscarlet.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета населения достигнет 80%.