Курск, , 19:22 — REGNUM В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 488 тыс. 955 человек — 68,6% от плана. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные 1 ноября предоставила пресс-служба областной администрации.

Вакцинация Yarregion.ru

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Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 436 тыс. 124 человека.

В среднем в день прививаются более 6,5 тыс. курян. В областном центре возобновил работу пункт вакцинации в цирке. Там и в трёх торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) сделать прививку от коронавируса можно без предварительной записи.