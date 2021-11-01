Сургутский район, Югра, , 19:17 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении главы городского поселения Белый Яр в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия глава Белого Яра в период с октября 2019 года по июнь 2020 года незаконно распределила 22 квартиры специализированного жилого фонда муниципальным служащим в нарушение прав граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Далее, в период с февраля 2016 по декабрь 2020 года, нарушая права жильцов, она не принимала меры к признанию одного из домов по ул. Фадеева аварийным при его изношенности в 70%.

Кроме того, в январе 2019 года обвиняемая, с целью создать препятствия в деятельности фирмы, с которой по результатам аукциона был заключён муниципальный контракт, неоднократно требовала очистить дороги в заведомо не исполнимые сроки. В итоге, в феврале 2019 года глава поселения незаконно ввела в Белом Яре чрезвычайное положение из-за ненадлежащей уборки снега, что дало возможность ей отстранить «нерадивого» подрядчика и заключить контракт с другой фирмой. Это повлекло для первого подрядчика ущерб на 19 млн рублей в виде упущенной выгоды.

Глава поселения Белый Яр обвиняется в халатности, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий. Обвиняемая вину не признала. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.