Владимир, , 19:16 — REGNUM Во Владимирской области, по данным на 1 ноября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 397 тыс. 529 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 360 тыс. 514 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 63 тыс. 132 носителя коронавируса. Скончались 2244 человека.