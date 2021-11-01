Казань, 1 ноября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. После отравление жителей Зеленодольска в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарии.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Египет. Хургада. Пустой пляж

Уточняется, что в отеле отравились несколько десятков российских туристов.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы родственников пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, 31 октября Федерация туристических палат Египта сообщила, что в одном из отелей египетского курорта Хургада отравились десятки туристов. Пострадали 47 туристов (29 граждан РФ, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии). Отель, где произошло отравление, санитарные власти страны закрыли на неопределенный срок. Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара отеля и помощника директора по еде и напиткам. С кухни отеля, а также из холодильников изъяты образцы блюд и напитков для исследования.

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