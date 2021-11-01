Берлин, 1 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Анализ ситуации с принудительной посадкой в Минске рейса «Афины-Вильнюс» ирландской авиакомпании Ryanair позволяет сделать вывод о том, что Александр Лукашенко является террористом, поскольку нарушил ряд международных конвенций. Об этом заявил немецкий эксперт в области авиационного права, профессор Эльмар Гимулла.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

Как сообщает заблокированная для белорусской общественности немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, уже в ноябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть доклад по расследованию инцидента с Ryanair. В итоге Белоруссию могут исключить из организации или лишить права голоса. Гимулла считает, что это станет «позором» для страны, правительства и Лукашенко лично, который «совершил преступление» и стал «террористом».

Deutsche Welle опубликовала видеосюжет с выступлением профессора Гимуллы, который напомнил о Чикагской конвенции и требованиях ICAO. Эксперт констатировал: «То, что сделал Лукашенко — было явным нарушением данной концепции. Это было неправильным, даже если бы там была бомба».

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