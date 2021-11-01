Анкара, , 19:04 — REGNUM Турецкая армия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования могут 2 ноября начать военную операцию на севере Сирии, сообщает 1 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на неназванные источники.

Военная операция вооруженных сил Турции в Сирии Haber.sol.org.tr

По утверждению агентства, операция может быть направлена против курдских формирований, известных под названием «Сирийские демократические силы» (СДС).

«Турция намерена начать военную операцию против Сирийских демократических сил (СДС) завтра, во вторник, и поручила оппозиционным группировкам подготовиться к операции», — цитирует агентство слова своего источника.

По его словам, направлениями военных действий станут Азаза и Тель-Абьяд.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от запланированного участия в климатической конференции в Глазго.

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